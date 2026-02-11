Premium-Video Pay per View 5,99 € ProA: Spieltagspass - ST. 22 25/26 9,99 € ProA: Rückrundenpass 2025/26 69,99 € Auswärtspass 25/26 Bochum 89,99 € Teampass 25/26 Koblenz 109,99 € Teampass 25/26 Bochum 109,99 € Hauptrundenpass 2025/26 129,99 € ProA: All-Access-Pass 2025/26 189,99 € Weiter ProA: EPG Baskets Koblenz vs. VfL SparkassenStars Bochum EPG Baskets Koblenz 11.02.26, 18:08 Uhr Ab 5,99 € Folgen Video-Livestream des Basketballspiels EPG Baskets Koblenz vs. VfL SparkassenStars Bochum aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 11.02.2026. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @epgbasketskoblenz @sparkassenstars-bochumBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAEPG Baskets KoblenzVfL SparkassenStars BochumEPG Baskets Koblenz ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.