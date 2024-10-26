ProA: EPG Guardians Koblenz vs. PS Karlsruhe LIONS EPG Baskets Koblenz 26.10.24, 17:15 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels EPG Guardians Koblenz vs. PS Karlsruhe LIONS aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 6. Spieltag am 26.10.2024. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @epgbasketskoblenz @ps-karlsruhe-lionsBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAEPG Baskets KoblenzPS Karlsruhe LIONSEPG Baskets Koblenz ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.