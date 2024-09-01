27/08/26, 17:30 UPCOMING : Live in 15d • 6h • 55m • 51s
Diffusion en direct vidéo du match amical Blue Devils Weiden vs. HC Banik Sokolov le 27/08/2026. Les clubs seront financièrement associés aux bénéfices. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @blue-devils-weiden
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