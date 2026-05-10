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effect® ENERGY GFL : une course au coude à coude à Kiel !

effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL

Les ScoringPlays du match Regensburg Phoenix vs. Pforzheim Wilddogs dans la effect® ENERGY GFL du 09/05/2026. Les clubs seront financièrement impliqués dans les bénéfices. #gfl #germanfootballleague #football #american-football @gfl @regensburg-phoenix @pforzheim-wilddogs

Football américaineffect® ENERGY GFLRegensburg PhoenixPforzheim Wilddogs

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