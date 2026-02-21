JBLH wA Pokalrunde A: Frankfurter Handball Club vs. JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld

Video-Livestream der Partie Frankfurter Handball Club vs. JSG Frednebeck/Stade/Harsefeld in der Pokalrunde A der Jugendhandballbundesliga wA am 21.02.2026. @frankfurter-hc-u19w @jsg-fredenbeck-u19w @handball-net @deutscherhandballbund @jblhweiblich #handball #jblh #dhb