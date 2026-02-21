Zum Inhalt
  1. Home
  2. Handball
  3. Frankfurter HC U19w
  4. JBLH wA Pokalrunde A: Frankfurter Handball Club vs. JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld

JBLH wA Pokalrunde A: Frankfurter Handball Club vs. JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld

Frankfurter HC U19w ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Frankfurter HC U19w
Frankfurter HC U19w

21.02.26, 14:45 Uhr UPCOMING

Video-Livestream der Partie Frankfurter Handball Club vs. JSG Frednebeck/Stade/Harsefeld in der Pokalrunde A der Jugendhandballbundesliga wA am 21.02.2026. @frankfurter-hc-u19w @jsg-fredenbeck-u19w @handball-net @deutscherhandballbund @jblhweiblich #handball    #jblh#dhb

Handball JBLH weiblich Frankfurter HC U19w JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld
FREE
JBLH wA Vorrunde 1: Buxtehuder SV vs. JSG Fredenbeck/ Stade/ Harsefeld
Buxtehuder SV U19W
JBLH wA Vorrunde 1: Buxtehuder SV vs. JSG Fredenbeck/ Stade/ Harsefeld

26.10.25, 14:45 Uhr

Handball
FREE
JBLH wA Vorrunde 1: JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld Logo vs. VfL Bad Schwartau
JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld U19w
JBLH wA Vorrunde 1: JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld Logo vs. VfL Bad Schwartau

04.10.25, 14:45 Uhr

Handball
FREE
JBLH wA Vorrunde 1: JSG Fredenbeck/ Stade/ Harsefeld vs. Handewitter SV
JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld U19w
JBLH wA Vorrunde 1: JSG Fredenbeck/ Stade/ Harsefeld vs. Handewitter SV

11.10.25, 13:15 Uhr

Handball
Jugendbundesliga SV Werder Bremen - JSG Fredenbeck/Stade
SV Werder Bremen Frauen
Jugendbundesliga SV Werder Bremen - JSG Fredenbeck/Stade

12.09.25, 17:20 Uhr

Handball
FREE
JBLH wA Pokalrunde A: JSG Fredenb./Stade/Harsefeld vs. Frankfurter Handball Club
JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld U19w
JBLH wA Pokalrunde A: JSG Fredenb./Stade/Harsefeld vs. Frankfurter Handball Club

25.01.26, 14:15 Uhr

Handball
JBLH wA Pokalrunde A: Berliner TSC vs. JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld
Berliner TSC U19w
JBLH wA Pokalrunde A: Berliner TSC vs. JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld

01.02.26, 14:45 Uhr

Handball
FREE
JBLH wA Pokalrunde A: JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld vs. HC Leipzig
JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld U19w
JBLH wA Pokalrunde A: JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld vs. HC Leipzig

14.02.26, 18:15 Uhr

Handball
FREE
JBLH wA Pokalrunde A: JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld vs. Berliner TSC
JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld U19w
JBLH wA Pokalrunde A: JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld vs. Berliner TSC

01.03.26, 13:30 Uhr

Handball
FREE
JBLH wA Pokalrunde A: HC Leipzig vs. JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld
HC Leipzig U19W
JBLH wA Pokalrunde A: HC Leipzig vs. JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld

17.01.26, 13:43 Uhr

Handball
JBLH wA Vorrunde 1: Handewitter SV vs. JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld
Handewitter SV U19w
JBLH wA Vorrunde 1: Handewitter SV vs. JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld

13.12.25, 15:15 Uhr

Handball

Weitere Videos und Fotos von Frankfurter HC U19w

Ähnliche Profile