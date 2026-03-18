HBF: FRISCH AUF Göppingen vs. Borussia Dortmund

18.03.26, 17:45 Uhr
Video-Livestream der Partie FRISCH AUF Göppingen vs. Borussia Dortmund am 18.03.2026 um 19:00 Uhr am 20. Spieltag in der Handball Bundesliga Frauen. #hbf #handball @frisch-auf-goeppingen-frauen @borussia-dortmund-frauen@sporteuropetv @handball-bundesliga-frauen
28.01.26, 16:45 Uhr
01.10.25, 16:45 Uhr
14.05.25, 16:45 Uhr
17.07.26, 08:46 Uhr
17.06.23, 07:15 Uhr
29.10.25, 18:15 Uhr
16.07.21, 10:21 Uhr
25.05.25, 09:45 Uhr
09.09.24, 10:23 Uhr
12.10.25, 13:45 Uhr
11.10.25, 16:45 Uhr
05.04.25, 16:45 Uhr
14.09.25, 13:45 Uhr
01.11.25, 17:45 Uhr
08.01.25, 17:45 Uhr
22.12.24, 14:45 Uhr
19.03.25, 17:45 Uhr
30.04.25, 16:45 Uhr
19.02.25, 17:45 Uhr
08.10.25, 16:45 Uhr
30.12.24, 17:45 Uhr
25.01.25, 17:55 Uhr
08.02.25, 17:45 Uhr
14.02.26, 17:45 Uhr
18.01.26, 13:15 Uhr
30.12.25, 17:45 Uhr