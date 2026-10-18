Livestream premium Ottieni questo livestream per soli 3,90 € Pay per View 3,90 € Continua 1. Liga Süd - Spieltag 9DJK SF Budenheim vs. HSG Dutenhofen/Münchholzhausen DJK SF Budenheim U19m 28/11/26, 16:45 IN ARRIVO Da 3,90 € Segui JBLH maschile: Video-Livestream della partita DJK SF Budenheim vs. HSG Dutenhofen/Münchholzhausen. @jblhmaennlichPallamanoJBLH männlichDJK SF Budenheim U19mHSG Dutenhofen/Münchholzhausen U19mDJK SF Budenheim U19m è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.