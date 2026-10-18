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1. Liga Süd - Spieltag 9

DJK SF Budenheim vs. HSG Dutenhofen/Münchholzhausen

DJK SF Budenheim U19m
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JBLH maschile: Video-Livestream della partita DJK SF Budenheim vs. HSG Dutenhofen/Münchholzhausen. @jblhmaennlich

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