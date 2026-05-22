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Svezia vs. Italia - Gruppo B I Highlights

Campionato mondiale di hockey su ghiaccio maschili
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio maschili

Gli highlights della partita Svezia vs. Italia nel quadro del Campionato mondiale di hockey su ghiaccio maschile 2026 il 22.05.2026. Questa trasmissione contiene pubblicità virtuale. @sporteuropetv #eishockey #icehockey #iihfworlds #2026iihfworlds #icehockeyworldchampionship2026 #iihf-mens-worlds-highlights

Hockey su ghiaccioSporteurope.TVicehockeyiihfworlds
Questo video è disponibile solo in alcuni paesi: Germania , Austria , Italia , Francia  

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