Livestream premium Pay per View 5,90 € Teampass 2026/27 - Berlino 39,90 € Abbonamento alla squadra 2026/27 39,90 € Abbonamento principale HBF 26/27 49,90 € Continua Spieltag 9Füchse Berlin vs. ESV 1927 Regensburg Füchse Berlin Frauen 14/11/26, 17:45 IN ARRIVO Da 5,90 € Segui . Alsco Handball Bundesliga Frauen: Video-Livestream della partita Füchse Berlin vs. ESV 1927 Regensburg. @2-handball-bundesliga-frauenPallamano2. Alsco Handball Bundesliga FrauenFüchse Berlin FrauenESV 1927 Regensburg FrauenFüchse Berlin Frauen è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.