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effect® ENERGY GFL: Una corsa testa a testa a Kiel!

effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL

Le ScoringPlays della partita Regensburg Phoenix vs. Pforzheim Wilddogs nella effect® ENERGY GFL del 9 maggio 2026. I club riceveranno una parte degli incassi. #gfl #germanfootballleague #football #american-football @gfl @regensburg-phoenix @pforzheim-wilddogs

Football Americanoeffect® ENERGY GFLRegensburg PhoenixPforzheim Wilddogs

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