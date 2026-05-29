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ProA Semifinale: Giessen 46ers vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim - Partita 4

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GIESSEN 46ers
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29/05/26, 17:45

Video-Livestream della partita di basketball Giessen 46ers vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim dalla BARMER 2. Basketball Bundesliga il 29/05/2026. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @giessen-46er @kreisbau-knights-kirchheim

Pallacanestro GIESSEN 46ers Kreisbau Knights Kirchheim BARMER 2. Basketball Bundesliga
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