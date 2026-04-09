Livestream premium Ottieni questo livestream per soli 5,00 € Pay per View 5,00 € Continua GKS Katowice vs. Rostock Piranhas Lausitzer Füchse 29/08/26, 12:15 IN ARRIVO Da 5,00 € Segui Video-Livestream dell'amichevole GKS Katowice vs. Rostock Piranhas il 29/08/2026. #eishockey #icehockey ATTEZIONE: Questo stream sarà, a differenza dello standard abituale dei Lausitzer Füchse, prodotto con una sola telecamera e SENZA commento. Hockey su ghiaccioicehockeyLausitzer Füchse è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.