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GKS Katowice vs. Rostock Piranhas

Lausitzer Füchse
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Video-Livestream dell'amichevole GKS Katowice vs. Rostock Piranhas il 29/08/2026. #eishockey #icehockey ATTEZIONE: Questo stream sarà, a differenza dello standard abituale dei Lausitzer Füchse, prodotto con una sola telecamera e SENZA commento.

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