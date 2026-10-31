Livestream premium Pay per View 5,99 € Team Pass 26/27 Paderborn 109,99 € Team Pass 26/27 SBB Baskets 109,99 € Continua Spieltag 20SBB Börde Baskets vs. Paderborn Baskets SBB Börde Baskets 22/01/27, 18:15 IN ARRIVO Da 5,99 € Segui BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA: Video-Livestream della partita SBB Börde Baskets vs. Paderborn Baskets. @2bblPallacanestroSBB Börde BasketsPaderborn BasketsBARMER 2. Basketball BundesligaSBB Börde Baskets è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.