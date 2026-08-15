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  4. 15/08/2026 | 12:45 | Donne | Eis Arena 2 | Kanada 2 vs BJA Budapest

15/08/2026 | 12:45 | Donne | Eis Arena 2 | Kanada 2 vs BJA Budapest

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Domani, 10:45 UPCOMING : Live in 1d • 3h • 56m • 16s

All'International Summer Hockey Cup 2026, il Canada 2 affronta il BJA Budapest. La partita sarà trasmessa in diretta su sporteurope.tv. Nota sul livestream: tra le partite sono previste solo brevi pause. Se la partita precedente dovesse durare più a lungo, l'inizio di questa trasmissione potrebbe essere ritardato di conseguenza. Fino all'avvio, l'immagine di anteprima rimane visibile. Non appena andremo in diretta, il player passerà al livestream. Si prega di premere successivamente il pulsante Play per avviare la trasmissione.

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IN ARRIVO
15.08.2026 | 18:30 | Women | Eis Arena 1 | BJA Budapest vs Graz99ers Huskies
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Domani, 16:30

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14.08.2026 | 18:00 | Women | Eis Arena 2 | Kanada 1 vs BJA Budapest
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14.08.2026 | 18:00 | Women | Eis Arena 2 | Kanada 1 vs BJA Budapest

Oggi, 16:00

Eishockey
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16.08.2026 | 10:00 | Women | Eis Arena 2 | BJA Budapest vs Lakers Kärnten
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16/08/26, 08:00

Eishockey
IN ARRIVO
15.08.2026 | 16:15 | U18 Boys | Eis Arena 1 | Kanada vs HC Ferlach
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Domani, 14:15

Eishockey
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15.08.2026 | 18:00 | Women | Eis Arena 2 | Lakers Kärnten vs Kanada 1
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15.08.2026 | 18:00 | Women | Eis Arena 2 | Lakers Kärnten vs Kanada 1

Domani, 16:00

Eishockey
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16.08.2026 | 11:15 | U18 Boys | Eis Arena 1 | Kanada vs KAC
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16.08.2026 | 11:15 | U18 Boys | Eis Arena 1 | Kanada vs KAC

16/08/26, 09:15

Eishockey
IN ARRIVO
16.08.2026 | 09:00 | Women | Eis Arena 1 | Kanada 2 vs Graz99ers Huskies
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16.08.2026 | 09:00 | Women | Eis Arena 1 | Kanada 2 vs Graz99ers Huskies

16/08/26, 07:00

Eishockey
IN ARRIVO
14.08.2026 | 15:45 | U18 Boys | Eis Arena 2 | Kanada vs Rosenheim
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14.08.2026 | 15:45 | U18 Boys | Eis Arena 2 | Kanada vs Rosenheim

Oggi, 13:45

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IN ARRIVO
15.08.2026 | 10:15 | U18 Boys | Eis Arena 2 | Kanada vs VSV
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Domani, 08:15

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14.08.2026 | 18:00 | Women | Eis Arena 1 | Kanada 2 vs Lakers Kärnten
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