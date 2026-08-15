All'International Summer Hockey Cup 2026, il Canada 2 affronta il BJA Budapest. La partita sarà trasmessa in diretta su sporteurope.tv. Nota sul livestream: tra le partite sono previste solo brevi pause. Se la partita precedente dovesse durare più a lungo, l'inizio di questa trasmissione potrebbe essere ritardato di conseguenza. Fino all'avvio, l'immagine di anteprima rimane visibile. Non appena andremo in diretta, il player passerà al livestream. Si prega di premere successivamente il pulsante Play per avviare la trasmissione. frauen