 Vai al contenuto

Alexander Zverev vs. Botic van de Zandschulp - Commento di Matthias Stach & Boris Becker

US Open 2026 - Singolare maschile
US Open 2026 - Singolare maschile

IN ARRIVO Premium

US Open 2026: Video-Livestream della partita Alexander Zverev vs. Botic van de Zandschulp. @us-open #tennis #usopen

TennisUS Open 2026US Open
US Open 2026 - Singolare maschile è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.
Questo livestream è disponibile solo in alcuni paesi: Germania , Austria , Svizzera  

Altri video e foto di US Open 2026 - Singolare maschile