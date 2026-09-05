Naomi Osaka vs. Elena Rybakina - commento di Nicky Geuer

Naomi Osaka vs. Elena Rybakina - commento di Nicky Geuer

US Open 2026 - Singolare femminile è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.

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