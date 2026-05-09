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ProA Viertelfinale: Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. BG Göttingen - Spiel 2

Kreisbau Kirchheim Knights
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Video-Livestream des Basketballspiels Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. BG Göttingen aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 09.05.2026. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @bg-goettingen @kreisbau-kirchheim-knights

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Kreisbau Kirchheim Knights ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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