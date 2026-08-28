Premium-Livestream Pay per View 8,90 € DEL2: Tagespass 18.09.2026 12,90 € DEL2: All-Access-Pass Monatszahlung 34,90 € mtl. Auswärtspass 26/27 Landshut 199,00 € Teampass 26/27 Landshut 379,00 € Teampass 26/27 Weißwasser 379,00 € DEL2: All-Access-Pass Einmalzahlung 409,00 € jährlich Weiter Lausitzer Füchse vs. EV Landshut Lausitzer Füchse 18.09.26, 17:00 Uhr UPCOMING Ab 8,90 € Folgen Video-Livestream der Partie Lausitzer Füchse vs. EV Landshut am 18.09.2026 um 19:00 in der Deutsche Eishockey Liga 2. @del2 #eishockeyEishockeyDeutsche Eishockey Liga 2Lausitzer FüchseEV LandshutLausitzer Füchse ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.