ProA: BBC Bayreuth vs. SBB Baskets Wolmirstedt Medikamente per Klick Bayreuth 07.11.25, 17:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels BBC Bayreuth vs. SBB Baskets Wolmirstedt aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 07.11.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @medikamente-per-klick-bayreuth @sbbbasketswolmirstedtBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProASBB Baskets WolmirstedtBARMER 2. Basketball BundesligaMedikamente per Klick Bayreuth ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.