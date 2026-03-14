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ProA: Paderborn Baskets vs. Bayer Giants Leverkusen

Paderborn Baskets
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Video-Livestream des Basketballspiels Paderborn Baskets vs. Bayer Giants Leverkusen aus der 2. Basketball Bundesliga am 14.03.2026. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball#proa #barmer2basketballbundesliga @paderborn-baskets @bayer-giants-leverkusen

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Paderborn Baskets ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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