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ProA: Paderborn Baskets vs. Uni Baskets Münster

Paderborn Baskets
Paderborn Baskets

Video-Livestream des Basketballspiels Paderborn Baskets vs. Uni Baskets Münster aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 20.02.2026. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @paderborn-baskets @uni-baskets-muenster

BasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAPaderborn BasketsUni Baskets Münster
Paderborn Baskets ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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