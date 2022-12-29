Highlights: RASTA Vechta - ART Giants Düsseldorf 113:99 (28.12.22)

Im ersten ausverkauften Spiel seit dem 29. Februar 2020 verwöhnte @rastavechta seine Fans mit Offensiv-Basketball par excellence! Die Trefferquoten saustark, die Stimmung fantastisch, @barmer-2-basketball-bundesliga ProA-Tabellenführung ausgebaut - ein nahezu perfekter Abend. Das Team von Head Coach Ty Harrelson, das ohne die verletzten Joel Aminu und Enosch Wolf antreten musste, traf gegen die @art-giants-duesseldorf 53% seiner Dreier, 61% aller Feldwürfe und leistete sich nur elf Ballverluste - dazu kamen spektakuläre Alley-Oop-Dunkings und Monster-Blocks. Mehr Videos auf www.sportdeutschland.tv! #rastavechta #vechta #wirsindrasta #barmer2basketballbundesliga #proa #sportdeutschlandtv #basketball #sports