Highlights: Tigers Tübingen - RASTA Vechta 78:78 (2.6.23)

Im Finalhinspiel der @barmer-2-basketball-bundesliga ProA führt Joel Aminu RASTA Vechta mit 33 Punkten zu einem Unentschieden bei den @tigers-tuebingen ! Die Entscheidung über die Meisterschaft fällt nun als im Rückspiel am 4. Juni (16 Uhr) im mit 3.140 Zuschauern restlos ausverkauften RASTA Dome - live & kostenlos bei @sportdeutschlandtv ! #rastavechta #vechta #positivevibration #playoffs #playoffsbaby #barmer2basketballbundesliga #proa #sportdeutschlandtv #basketball #sport