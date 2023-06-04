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PK: RASTA Vechta - Tigers Tübingen 73:66 (4.6.23)

RASTA Vechta II
RASTA Vechta II

RASTA Vechta gewinnt zum dritten Mal nach 2013 und 2018 die @barmer-2-basketball-bundesliga &nbsp;ProA-Meisterschaft, schlägt die @tigers-tuebingen &nbsp;vor 3.140 Zuschauern im ausverkauften RASTA Dome mit 73:66. Die Head Coaches Ty Harrelson (Vechta) und Daniel Jansson (Tübingen) waren im Anschluss in der Pressekonferenz. #rastavechta #vechta #positivevibration #playoffs #playoffsbaby #barmer2basketballbundesliga #proa #sportdeutschlandtv #basketball #sport #playoffs #finale &nbsp;

BasketballTigers TübingenBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAsport

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