PK: RASTA Vechta - Tigers Tübingen 73:66 (4.6.23) RASTA Vechta II 04.06.23, 17:27 Uhr Folgen RASTA Vechta gewinnt zum dritten Mal nach 2013 und 2018 die @barmer-2-basketball-bundesliga ProA-Meisterschaft, schlägt die @tigers-tuebingen vor 3.140 Zuschauern im ausverkauften RASTA Dome mit 73:66. Die Head Coaches Ty Harrelson (Vechta) und Daniel Jansson (Tübingen) waren im Anschluss in der Pressekonferenz. #rastavechta #vechta #positivevibration #playoffs #playoffsbaby #barmer2basketballbundesliga #proa #sportdeutschlandtv #basketball #sport #playoffs #finale BasketballTigers TübingenBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAsport