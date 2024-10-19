ProB Süd: Rheinstars Köln vs. BG Hessing Leitershofen RheinStars Köln 19.10.24, 15:45 Uhr Ab 5,00 € Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Rheinstars Köln vs. BG Hessing Leitershofen in der BARMER 2. Basketball Bundesliga I ProB Süd am 19.10.2024 #basketball #prob #barmer2basketballbundesliga @rheinstars-koeln @bg-hessing-leitershofen @barmer-2-basketball-bundesliga-proaBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProABG Hessing LeitershofenBARMER 2. Basketball BundesligaRheinStars Köln ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.