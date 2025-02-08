Premium-Video Hol dir dieses Video für nur 5,00 € Pay per View 5,00 € Weiter ProB Süd: RheinStars Köln vs. Ahorn Camp Baskets RheinStars Köln 08.02.25, 16:45 Uhr Ab 5,00 € Folgen Video-Livestream des Basketballspiels RheinStars Köln vs. Ahorn Camp Baskets in der BARMER 2. Basketball Bundesliga I ProB Süd am 08.02.2025 #basketball #prob #probsued #barmer2basketballbundesliga @rheinstars-koeln @horn-camp-bis-baskets-speyer @barmer-2-basketball-bundesliga-proaBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProABARMER 2. Basketball BundesligaBARMER 2. Basketball Bundesliga ProBRheinStars Köln ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.