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2. HBF: Rostocker Handball Club vs. TSV Bayer 04 Leverkusen

Rostocker Handball Club Frauen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Rostocker Handball Club Frauen
Rostocker Handball Club Frauen

23.05.26, 16:15 Uhr

Video-Livestream der Partie zwischen Rostocker Handball Club vs. TSV Bayer 04 Leverkusen am 23.05.2026 um 18:30 Uhr am 29. Spieltag in der 2. Handball Bundesliga Frauen #2hbf #handball @sporteuropetv @2-handball-bundesliga-frauen @rostocker-hc-frauen @tsvbayer04leverkusen-frauen

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