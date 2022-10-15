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ProA: Medipolis SC Jena vs. VfL Kirchheim Knights

Science City Jena ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Science City Jena
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15.10.22, 16:30 Uhr

Video-Livestream des Basketballspiels Medipolis SC Jena vs. VfL Kirchheim Knights aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 3. Spieltag am 16.10.2022. @barmer-2-basketball-bundesliga @medipolissc @vfl-kirchheim-knights #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga

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