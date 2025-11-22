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3. Liga Frauen: Staffel Süd - SG Kappelwindeck/Steinbach vs. TSV Ismaning

SG Kappelwindeck/Steinbach Frauen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
SG Kappelwindeck/Steinbach Frauen
SG Kappelwindeck/Steinbach Frauen

22.11.25, 16:45 Uhr

Video-Livestream der Partie SG Kappelwindeck/Steinbach vs. TSV Ismaning in Staffel Süd der 3. Liga Handball Frauen am 22.11.2025.
@sg-kappelwindeck-steinbach-frauen @tsv-ismaning-frauen @handball-net @deutscherhandballbund#handball    #3ligafrauen #dhb #staffel-sued-frauen

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