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ProA: Keine Probleme im Abschluss gegen Zwei

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Highlight aus dem Video-Livestream des Basketballspiels PS Karlsruhe LIONS vs. wiha Panthers Schwenningen aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 14. Spieltag am 27.12.2022. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa @ps-karlsruhe-lions @black-forest-panthers-schwenningen #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga

SonstigesBlack Forest PanthersPS Karlsruhe LIONSBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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