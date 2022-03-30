ProA: TEAM EHINGEN URSPRING vs. Medipolis SC Jena TEAM EHINGEN URSPRING 30.03.22, 17:13 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels TEAM EHINGEN URSPRING vs. Medipolis SC Jena aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 25. Spieltag am 12.02.2022. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa @team-ehingen-urspring @medipolissc #basketball #barmer2basketballbundesligaBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProATEAM EHINGEN URSPRINGScience City JenaTEAM EHINGEN URSPRING ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.