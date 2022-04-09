ProA: TEAM EHINGEN URSPRING vs. RÖMERSTROM Gladiators Trier TEAM EHINGEN URSPRING 09.04.22, 17:13 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels TEAM EHINGEN URSPRING vs. RÖMERSTROM Gladiators Trier aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 34. Spieltag am 09.04.2022. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa @team-ehingen-urspring @roemerstrom-gladiators-trier #basketball #barmer2basketballbundesligaBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProATEAM EHINGEN URSPRINGVET-CONCEPT Gladiators TrierTEAM EHINGEN URSPRING ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.