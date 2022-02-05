ProA: TEAM EHINGEN URSPRING vs. Nürnberg Falcons BC TEAM EHINGEN URSPRING 05.02.22, 17:42 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels TEAM EHINGEN URSPRING vs. Nürnberg Falcons BC aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 23. Spieltag am 05.02.2022. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa @team-ehingen-urspring @nuernberg-falcons-bc #basketball #barmer2basketballbundesligaBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProATEAM EHINGEN URSPRINGNürnberg Falcons BCTEAM EHINGEN URSPRING ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.