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ProA: TEAM EHINGEN URSPRING vs. Nürnberg Falcons BC

TEAM EHINGEN URSPRING
TEAM EHINGEN URSPRING

Video-Livestream des Basketballspiels TEAM EHINGEN URSPRING vs. Nürnberg Falcons BC aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 23. Spieltag am 05.02.2022. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa @team-ehingen-urspring @nuernberg-falcons-bc   #basketball    #barmer2basketballbundesliga

BasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProATEAM EHINGEN URSPRINGNürnberg Falcons BC
TEAM EHINGEN URSPRING ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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