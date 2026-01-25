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JBLH mA 1. Liga Nord: TSV Burgdorf vs. THW Kiel

TSV Burgdorf-U19m ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
TSV Burgdorf-U19m
TSV Burgdorf-U19m

25.01.26, 14:15 Uhr

Video-Livestream des Spiels TSV Burgdorf vs. THW Kiel in der 1. Liga JBLH Nord am 25.1.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt.  #handball #jblh #dhb   #Liga1Nord   @handball-net   @deutscherhandballbund @jblhmaennlich @tsv-burgdorf-u19m @thw-kiel-junioren

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SC Magdeburg U19m
JBLH mA 1. Liga Nord: SC Magdeburg vs. THW Kiel

19.09.25, 16:45 Uhr

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JBLH mA 1. Liga Nord: SC Magdeburg vs. TSV Burgdorf
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19.10.25, 12:45 Uhr

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JBLH mA 1. Liga Nord: THW Kiel vs. Füchse Berlin
THW Kiel Junioren
JBLH mA 1. Liga Nord: THW Kiel vs. Füchse Berlin

15.11.25, 14:15 Uhr

Handball
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JBLH mA 1. Liga Nord: THW Kiel vs. TSV Burgdorf
THW Kiel Junioren
JBLH mA 1. Liga Nord: THW Kiel vs. TSV Burgdorf

28.09.25, 12:45 Uhr

Handball
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JBLH mA 1. Liga Nord: SC Magdeburg vs. THW Kiel
SC Magdeburg U19m
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30.03.25, 12:45 Uhr

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09.11.25, 13:30 Uhr

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12.10.25, 12:45 Uhr

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JBLH mA 1. Liga Nord: THW Kiel vs. SG Flensburg-Handewitt
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JBLH mA 1. Liga Nord: THW Kiel vs. SG Flensburg-Handewitt

15.03.25, 16:45 Uhr

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23.11.25, 13:15 Uhr

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JBLH mA 1. Liga Nord: TSV Burgdorf vs. SC DhfK Leipzig

13.09.25, 15:30 Uhr

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TSV Burgdorf-U19m
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