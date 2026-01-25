JBLH mA 1. Liga Nord: TSV Burgdorf vs. THW Kiel

25.01.26, 14:15 Uhr
Video-Livestream des Spiels TSV Burgdorf vs. THW Kiel in der 1. Liga JBLH Nord am 25.1.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #handball #jblh #dhb #Liga1Nord @handball-net @deutscherhandballbund @jblhmaennlich @tsv-burgdorf-u19m @thw-kiel-junioren
19.09.25, 16:45 Uhr
15.11.25, 14:45 Uhr
19.10.25, 12:45 Uhr
15.11.25, 14:15 Uhr
28.09.25, 12:45 Uhr
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