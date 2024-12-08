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JBLH mA 1. Liga Nord: TuSEM Essen U19 vs. THW Kiel

TuSEM Essen U19m ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
TuSEM Essen U19m
TuSEM Essen U19m

08.12.24, 11:45 Uhr

Video-Livestream des Spiels TuSEM Essen U19 vs. THW Kiel in der 1. Liga JBLH Nord am 08.12.2024. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. @handball-net @deutscherhandballbund@jblhmaennlich @tusem-essen-u19m @thw-kiel-junioren

JBLH männlich TuSEM Essen U19m THW Kiel Junioren
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