JBLH mA 1. Liga Nord: TuSEM Essen U19 vs. THW Kiel

08.12.24, 11:45 Uhr
Video-Livestream des Spiels TuSEM Essen U19 vs. THW Kiel in der 1. Liga JBLH Nord am 08.12.2024. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. @handball-net @deutscherhandballbund @jblhmaennlich @tusem-essen-u19m @thw-kiel-junioren
19.09.25, 16:45 Uhr
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