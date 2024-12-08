JBLH mA 1. Liga Nord: TuSEM Essen U19 vs. THW Kiel

Video-Livestream des Spiels TuSEM Essen U19 vs. THW Kiel in der 1. Liga JBLH Nord am 08.12.2024. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. @handball-net @deutscherhandballbund @jblhmaennlich @tusem-essen-u19m @thw-kiel-junioren