ProA: Uni Baskets Münster vs. SBB Baskets Wolmirstedt Uni Baskets Münster 21.12.25, 17:13 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Uni Baskets Münster vs. SBB Baskets Wolmirstedt aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 22.12.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @uni-baskets-muenster @sbbbasketswolmirstedtBasketballUni Baskets MünsterSBB Baskets WolmirstedtBARMER 2. Basketball BundesligaUni Baskets Münster ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.