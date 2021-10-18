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#03 Gamereport vs. Jena

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Das Spitzenspiel der @barmer-2-basketball-bundesliga   zwischen den @roemerstrom-gladiators-trier  und @medipolissc  entwickelte sich zu einem echten Krimi, in dem sich letztlich die Gäste knapp mit 83:75 durchsetzen. Jena eroberte damit die Tabellenspitze. Produktiion: Stream Solutions

BasketballScience City JenaBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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