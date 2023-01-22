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#10 Play of the Day vs. Münster

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Rüclschlag für die Trierer Playoffambitionen. Die @roemerstrom-gladiators-trier &nbsp;haben gegen die @wwu-baskets-muenster &nbsp;in der @barmer-2-basketball-bundesliga &nbsp;knapp verloren. Hier sind die schönsten Trierer Szenen im Play of the Day. #wiegladiatoren &nbsp;

BasketballUni Baskets MünsterBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAwiegladiatoren

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