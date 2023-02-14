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#11 Gamereport vs. Gießen

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Revanche geglückt. Vor über 2200 Zuschauern haben die @roemerstrom-gladiators-trier  das Rückspiel gegen die @jobstairs-giessen-46er  knapp gewonnen. Damit meldet sich Trier eindrucksvoll zurück im Kampf um die Playoffplätze in der @barmer-2-basketball-bundesliga .

BasketballGIESSEN 46ersBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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