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#11 Play of the Day vs. Gießen

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Wichtiger Heimsieg für die @roemerstrom-gladiators-trier &nbsp;gegen die @jobstairs-giessen-46er &nbsp; im Kampf um die Playoffplätze in der @barmer-2-basketball-bundesliga . Hier sind die schönsten Trierer Szenen im Play of the Day. #weigladiatoren &nbsp; #invictus &nbsp;

BasketballGIESSEN 46ersBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAinvictus

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