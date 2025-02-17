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#14 Gamereport vs. Kirchheim

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

17.02.25, 23:54 Uhr

Vor rund 4700 Zuschauern in der SWT Arena empfingen die @vetconcept-gladiators-trier in der @barmer-2-basketball-bundesliga die @bozic-estriche-knights-kirchheim . Hier ist die ausführliche Zusammenfassung der Partie.

Kreisbau Knights Kirchheim BARMER 2. Basketball Bundesliga
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ProA: GIESSEN 46ers vs. VET-CONCEPT Gladiators Trier
GIESSEN 46ers
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