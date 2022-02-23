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#13 Gamereport vs. Kirchheim

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

23.02.22, 15:39 Uhr

Der sonntägliche Krimi in der Arena Trier: Vor über 1600 Zuschauern fiel die Entscheidung im Spiel der @roemerstrom-gladiators-trier &nbsp;gegen die @vfl-kirchheim-knights &nbsp;in der @barmer-2-basketball-bundesliga &nbsp;erst in der Overtime! #wiegladiatoren &nbsp; #invictus &nbsp;

Kreisbau Knights Kirchheim BARMER 2. Basketball Bundesliga wiegladiatoren invictus
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