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ProA: RÖMERSTROM Gladiators Trier vs. PS Karlsruhe LIONS

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Video-Livestream des Basketballspiels RÖMERSTROM Gladiators Trier vs. PS Karlsruhe LIONS aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 5. Spieltag am 27.10.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa#basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @roemerstrom-gladiators-trier @ps-karlsruhe-lions

BasketballVET-CONCEPT Gladiators TrierPS Karlsruhe LIONSBARMER 2. Basketball Bundesliga
VET-CONCEPT Gladiators Trier ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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