Pressekonferenz RÖMERSTROM Gladiators Trier vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim

10.12.23, 22:01 Uhr
Die offizielle Pressekonferenz nach dem 11. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga. Zu Gast: Don Beck (Gladiators Trier) und Igor Perovic ( @bozic-estriche-knights-kirchheim ).
21.09.24, 16:45 Uhr
06.04.25, 12:45 Uhr
18.10.25, 16:15 Uhr
26.10.25, 15:45 Uhr
27.09.25, 16:45 Uhr
02.12.23, 17:43 Uhr
07.02.24, 18:15 Uhr
11.01.25, 17:40 Uhr
02.11.25, 15:45 Uhr
16.02.25, 15:35 Uhr
20.05.25, 16:30 Uhr
02.11.24, 18:05 Uhr
22.05.25, 19:27 Uhr
26.05.24, 14:35 Uhr
17.05.24, 17:05 Uhr
07.04.24, 14:35 Uhr
12.02.23, 15:30 Uhr
22.05.24, 17:05 Uhr
19.04.25, 17:05 Uhr
08.05.25, 13:12 Uhr
04.05.24, 12:01 Uhr
19.04.25, 23:51 Uhr
16.10.21, 17:05 Uhr
17.11.24, 22:17 Uhr
19.05.24, 14:28 Uhr