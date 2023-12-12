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#06 Gamereport vs. Kirchheim

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

12.12.23, 08:04 Uhr

Vor über 4.500 Zuschauern in der SWT Arena empfingen die @roemerstrom-gladiators-trier die @kreisbau-knights-kirchheim in der @barmer-2-basketball-bundesliga . Hier sind die besten Szenen beider Teams, zusammengefasst im Gamereport.

Kreisbau Knights Kirchheim BARMER 2. Basketball Bundesliga
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ProA: GIESSEN 46ers vs. VET-CONCEPT Gladiators Trier
GIESSEN 46ers
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29.03.25, 17:45 Uhr

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21.09.24, 16:45 Uhr

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ProA: GIESSEN 46ers vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim
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06.04.25, 12:45 Uhr

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18.10.25, 16:15 Uhr

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26.04.25, 16:30 Uhr

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