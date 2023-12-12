06 Gamereport vs. Kirchheim

12.12.23, 08:04 Uhr
Vor über 4.500 Zuschauern in der SWT Arena empfingen die @roemerstrom-gladiators-trier die @kreisbau-knights-kirchheim in der @barmer-2-basketball-bundesliga . Hier sind die besten Szenen beider Teams, zusammengefasst im Gamereport.
29.03.25, 17:45 Uhr
21.09.24, 16:45 Uhr
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