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ProA: RÖMERSTROM Gladiators Trier vs. Bayer Giants Leverkusen

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Video-Livestream des Basketballspiels RÖMERSTROM Gladiators Trier vs. Bayer Giants Leverkusen aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 25. Spieltag am 13.02.2022. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa @roemerstrom-gladiators-trier @bayer-giants-leverkusen #basketball    #barmer2basketballbundesliga

BasketballVET-CONCEPT Gladiators TrierBayer Giants LeverkusenBARMER 2. Basketball Bundesliga
VET-CONCEPT Gladiators Trier ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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