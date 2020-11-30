2. HBL: Ansatzlos in den Winkel! Kasal mit starkem Treffer

Video-Livestream des Spiels HC Elbflorenz 2006 gegen TV Emsdetten in der 2. Handball-Bundesliga vom 10. Spieltag am 29.11.2020. Michal Kasal vom HC Elbflorenz 2006 spielt ansatzlos in den Winkel. Die Partie endet mit einem 21:21 unentschieden.