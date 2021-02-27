2. HBL: Dormagens Bartmann verhindert Bietigheims Kempa-Tor mit Monster-Parade

27.02.21, 13:53 Uhr
Video-Highlight des Spiels TSV Bayer Dormagen gegen SG BBM Bietigheim in der 2. Handball-Bundesliga vom 21. Spieltag am 26.02.2021. Dormagens Bartmann verhindert einen Kempa dank toller Parade.
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