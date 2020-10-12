2. HBL: Dormagens Noll dreht Nachwurf beim 7-Meter am Keeper vorbei

12.10.20, 11:30 Uhr
Pascall Noll dreht den Nachwurf nach seinem verworfenen 7-Meter am Keeper vorbei. Highlight-Video aus dem Spiel SG BBM Bietigheim gegen TSV Bayer Dormagen in der 2. handball-Bundesliga. Die Partie vom 2. Spieltag fand am 10.10.2020 statt.
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