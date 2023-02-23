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2. HBL: Hier wird nicht lange gefacktelt - Die Highlights des 22. Spieltags

2. Handball Bundesliga
2. Handball Bundesliga

23.02.23, 13:23 Uhr

Die Highlights der Video-Livestreams des 22. Spieltags in der 2. Handballbundesliga. @sportdeutschlandtv @sg-bbm-bietigheim@hsg-nordhorn-lingen@hbw-balingen-weilstetten@drhv06@hsgkonstanz@hsc-2000-coburg @vfleintrachthagenu23 @hc-elbflorenz-2006 @tsv-bayer-dormagen-maenner @hc-empor-rostock @hsc-2000-coburg @thsv-eisenach @woelfe-wuerzburg @vfl-luebeck-schwartau @tv-05-07-huettenberg #handball #2hbl

Handball HBW Balingen-Weilstetten TV 05/07 Hüttenberg TSV Bayer Dormagen Männer
Dieses Video ist nur in bestimmten Ländern verfügbar: Deutschland , Österreich , Schweiz 
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